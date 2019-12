Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Non sembrano nemmeno aver fatto parte dello stesso partito. Stando a come hanno accolto la piazza piena di Roma delle. “Grazie per aver reso #Roma così bella, per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete lanciato, faremo di tutto per metterle in atto ed essere all’altezza del vostro impegno. Cambiamola insieme, la nostra bella Italia”. Così su Twitter e Facebook il segretario del Pd Nicolaalleoggi in piazza a Roma.Più riflessivo il leader di Italia viva, invece. “Lehanno ottenuto un risultato politico potente: hanno mostrato che le piazze non sono solo di Salvini. E hanno risvegliato la voglia di politica di tanta gente perbene. Adesso la sfida è quella di passare dalla protesta alla proposta. Non è facile ma è fondamentale. Per ...

lucianonobili : In tantissimi, decine di migliaia di persone, anche a piazza San Giovanni. L’entusiasmo della partecipazione popola… - vincenzolambia4 : RT @HuffPostItalia: Sardine: l'entusiasmo di Zingaretti, la prudenza di Renzi - smendoliera : RT @lucianonobili: In tantissimi, decine di migliaia di persone, anche a piazza San Giovanni. L’entusiasmo della partecipazione popolare co… -