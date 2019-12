Sardine | la prima umiliazione | Ci avrete creduto? CasaPound contro i

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) "Mica ci? Quello delleè un vuoto pneumatico che non può essere riempito con nessuna buona idea. Pappagalli del Bella Ciao, state bene così!". Lo scrive il leader diSimone di Stefano su Twitter, dopo aver postato una foto mentre mangia del pesce fritto in piazza Ven

AnnaAscani : Prima un fiume di persone a Milano al fianco di Liliana Segre. Ora, Piazza Castello a #Torino, piena di #sardine co… - quelliche_rai2 : Le #Sardine sono una voce nuova, mica come quelli di prima che erano sempre in tv! No? #QCC @LucaBizzarri… - repubblica : Sorpresa Sardine. Tentato un elettore su 4 - #Buongiorno con la prima pagina di Repubblica di oggi… -