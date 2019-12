Sardine | in piazza a Roma in 35mila Gli organizzatori | «Obiettivo raggiunto»

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nel radunono del movimento anti-Salvini nato a Bologna un mese fa si canta “Bella Ciao”. Il leader Santori: «Il 99%...

marcofurfaro : Fa un freddo cane, non smette di piovere e tira un vento gelido a Venezia. Ma la piazza si riempie lo stesso e tant… - pietroraffa : Qualche sardina, in Piazza San Giovanni a #Roma, c'è ?? #RomaNonsiLega #Sardine - NicolaPorro : Cosa c’è di più populista di un movimento come le #Sardine, nato in piazza senza idee né proposte ma solo per prote… -