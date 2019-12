Sardine | dalla sorpresa di Bologna alla scommessa di Roma | il racconto del percorso

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tutto è cominciato a, esattamente un mese fa. Un raduno in piazza, per rispondere a Matteo Salvini che nel frattempo riempiva il PalaDozza. Per dare una scossacampagna elettorale del centrosinistra verso le Regionali in Emilia-gna, nel giorno in cui cominciava quella della Lega. Uno slogan semplice, “non si Lega“, e la scelta di un simbolo, le: ovvero coloro che “non abboccano”propaganda. Un mese dopo, lepuntano a riempire Piazza San Giovanni ae non sono già più le stesse: l’ambizione di contrastare localmente Salvini è presto deflagrata in un movimento nazionale – che ha riempito in 30 giorni più di 40 piazze – scontrandosi inevitabilmente anche con contraddizioni e disomogeneità interne. Proprio nei giorni precedentimanifestazione nella Capitale è scoppiata la polemica ...

