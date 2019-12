Sardine a Roma | Zingaretti | ‘Belle proposte | cambiamo l’Italia’ Raggi | ‘Grazie per la

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ledelledal palco di piazza San Giovanni ahanno provocato le reazioni dei politici. O almeno di alcuni di loro. Il primo è stato il segretario Pd Nicola: “Grazie per aver resocosì bella”, ha scritto su Twitter, “per la passione, per chiedere una politica sana. Belle leche avete lanciato, faremo di tutto per metterle in atto ed essere all’altezza del vostro impegno.la insieme, la nostra bella Italia”. Ma, un po’ a sorpresa, anche la sindaca M5s Virginiaha deciso di applaudire alla piazza: “È bello vedere tanta partecipazione di cittadini a San Giovanni. Grazie alleper l’energia che hanno portato nella nostra città e aver reso questa giornata una ‘festa’ di popolo #NonsiLega”. Ma pure l’ex premier Pd Matteo Renzi ha voluto dire la sua in difesa del ...

SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - repubblica : Sardine a Roma, in migliaia a San Giovanni. Anpi: 'I partigiani sono con voi, tienamoci per mano' [aggiornamento de… - nzingaretti : Grazie per aver reso #Roma così bella, per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete… -