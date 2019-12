Sardine a Roma | la piazza disillusa della sinistra | “Politici? Oggi non ci

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) C’è chi si affida nel leader e segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. O chi, timidamente, propone Nicola Fratoianni e Elly Schlein. O ancora chi ritiene che le uniche politiche credibili e affidabili siano Emma Bonino o Laura Boldrini. Di certo, tutti si dicono contrari a Matteo Salvini e alla Lega. Ma se uno dei leader delle, Mattia Santori, ha più volte rivendicato di non voler mettere in contrapposizione lae la politica e di voler sollecitare gli stessi partiti a dare delle risposte, chi ha partecipato all’evento dellene aSan Giovanni sembra più disilluso rispetto allo scenario attuale: “Tre nomi di politici che mi rappresentano? Nessuno, altrimenti non sarei sceso in“, spiegano in molti partecipanti. In gran parte sono i giovani a non vedere nell’attuale scenario di leader e politici punti di ...

marcofurfaro : Questi ragazzi hanno riattivato una speranza, una passione incontenibile. Bisogna averne cura e non deluderla. Perc… - nzingaretti : Grazie #Sardine! Oggi renderete anche Roma più bella ?? #RomaNonAbbocca #RomaNonsiLega - SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… -