Sardine a Roma | in migliaia in piazza San Giovanni VIDEO- FOTO

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 15 dicembre 2019) La stima della Questura: 35mila presenze. Gli organizzatori: "Siamo più di 100mila e siamo molto soddisfatti". Il leader del movimento Mattia Santori: “Cerchiamo di capire qual è il modo migliore per ripartire a gennaio con una nuova ondata di partecipazione”

marcofurfaro : Questi ragazzi hanno riattivato una speranza, una passione incontenibile. Bisogna averne cura e non deluderla. Perc… - SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - nzingaretti : Grazie per aver reso #Roma così bella, per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete… -