Sardine a Roma | donna con velo sale sul palco e imita Meloni VIDEO

Le Sardine sfilano a Roma - San Giovanni gremita : la loro richiesta : Le Sardine sfilano a Roma, Piazza San Giovanni completamente gremita: la loro richiesta sta facendo il giro d’Italia Quello che sembrava un semplice scherzo da parte di 4 amici di Bologna, sta diventando un vero e proprio movimento di protesta in tutta Italia. Le Sardine, il nome che gli ideatori hanno scelto per identificare la […] L'articolo Le Sardine sfilano a Roma, San Giovanni gremita: la loro richiesta proviene da ...

Migliaia di Sardine in piazza a Roma - Santori : “Presto per un incontro con Conte” : Le Sardine a Roma il 14 dicembre in piazza San Giovanni. Prevista una grande affluenza con pullman provenienti da diverse città d’Italia. Le Sardine arrivano anche a Roma e si aggiudicano la prestigiosa piazza San Giovanni, un luogo con un certo valore anche politico. Basti pensare che proprio san Giovanni aveva ospitato la manifestazione del Centrodestra contro il governo. Di seguito il video della manifestazione Roma, le ...

Le foto della manifestazione delle “Sardine” a Roma : Migliaia di persone hanno manifestato in piazza San Giovanni cantando "Bella ciao" ed esponendo gli ormai soliti cartelli a forma di pesce

"Sono donna - sono musulmana". Nibran - l'anti-Meloni sul palco delle Sardine a Roma : “sono Nibran, sono una donna, sono musulmana e sono figlia di palestinesi. A chi vuole riaprire pagine buie della storia dico ’non ci avrete mai, non ve lo permetteremo”. Così una ragazza con il velo dal palco delle Sardine, dopo aver letto assieme ad altri alcuni articoli della Costituzione. “Ovviamente questo non piacerà a Salvini e alla Meloni...”, ha premesso la giovane.

Sardine a Roma - diretta. Migliaia cantano "Bella ciao". «Basta razzismo - via decreti sicurezza» : Le Sardine sbarcano a Roma. Migliaia di persone sono in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione delle Sardine prevista dalle 15. I prtecipanti hanno cominciato a cantare Bella Ciao. Tra i...

Sardine a Roma - in migliaia alla manifestazione in Piazza San Giovanni. FOTO : Previste 100mila persone per l'evento che si svolge nella Capitale. All'inizio del corteo i partecipanti hanno intonato lo slogan "Roma non si Lega". Per gli organizzatori si tratta di "una festa contro l'odio e per i valori antifascisti e costituzionali"

Sardine - in migliaia a San Giovanni : la piazza si colora di cartelli e striscioni. "Roma non si Lega" : Cori e striscioni colorati, tante le famiglie con i bambini- Ci sono anche i migranti che chiedono l'abolizione del decreto sicurezza. Santori: "Non avevao mai pensato che Casapound avrebbe partecipato"

Anche le “Sardine nere” a Roma : «Finora non ci è stato concesso di parlare nelle piazze» – L’intervista : «A Napoli abbiamo manifestato con le Sardine la prima volta che sono scese in piazza. Abbiamo sentito che volevano combattere l’odio. Poi però non abbiamo capito come volevano farlo e, quando abbiamo chiesto di parlare, non ce l’hanno concesso. Così abbiamo pensato che forse avremmo dovuto avere una nostra voce». A parlare a Open è Abdel, un ragazzo di 29 anni che anima il movimento delle “Sardine nere” di Napoli ...

Sardine a Roma - diretta. Migliaia cantano "Bella ciao". Sartori : «Vogliamo lasciare un messaggio» : Le Sardine sbarcano a Roma. Migliaia di persone sono in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione delle Sardine prevista dalle 15. I prtecipanti hanno cominciato a cantare Bella Ciao. Tra i...

Al via la manifestazione delle Sardine a Roma : E' ufficialmente iniziata la manifestazione delle Sardine a Roma, in piazza San Giovanni. I partecipanti hanno intonato lo slogan "Roma non si Lega". Un mese esatto dopo la prima manifestazione, quando in 13 mila a sorpresa hanno riempito piazza Maggiore a Bologna, il movimento delle 'Sardine' tenta la prova della manifestazione a piazza San Giovanni a Roma. "Sarà una festa, sarà un segnale, saremo in tanti?", si domandano in questi ...

Sardine - Michele Santoro in piazza a Roma "scalda" la folla : "Salvini e Meloni ricordano Hitler" : Ci sarà anche Michele Santoro in piazza San Giovanni a Roma con le Sardine. Il conduttore più di sinistra della tv italiana le considera i degni eredi delle "bandiere arcobaleno durante la guerra in Iraq e i girotondi". E visto che si tratta di una "manifestazione anti-fascista", lui si adegua: "C'è

Sardine a Roma - la manifestazione in piazza San Giovanni. LIVE : "Più che il numero conterà il messaggio” ha detto uno degli organizzatori. Casa Pound: "Sono un vuoto pneumatico". Zingaretti: "Grazie, renderete anche Roma più bella"

Sardine a Roma - diretta da San Giovanni. Santori : «Non saremo partito - ma gruppo di pressione» : Le Sardine sbarcano a Roma. Alcune centinaia di persone sono già in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione delle Sardine prevista dalle 15. Tra i più rumorosi e colorati, un...

Roma - a San Giovanni arrivano le Sardine : attesi in 100.000 : Sono 100 mila le persone attese nel pomeriggio a San Giovanni "contro ogni forma di violenza e discriminazione", che scenderanno in strada dalle ore 15 alle 19. Per la prima manifestazione a Roma, numerose le modifiche alla viabilità nell'area, con strade e metro chiuse, divieti di sosta e bus deviati.Continua a leggere