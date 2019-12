Sapevate che Maria De Filippi ha un fratello maggiore? Ecco Giuseppe | molto somigliante

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 14 dicembre 2019) Finalissima di Tu si que vales 2019 Questa sera su Canale 5 va in onda la finalissima di Tu si que vales. Dopo settimane di selezioni, finalmente in diretta scopriremo il talento del 2019. Un grande successo per il varietà ideato e prodotto daDe. Quest’ultima, però, non ha fatto tutta da sola, … L'articolocheDeha unalla sorella FOTO proviene da KontroKultura.

Mov5Stelle : Sapevate che per ogni visita specialistica ed esame di laboratorio i cittadini pagano una tassa fino a 10 euro oltr… - CottarelliCPI : Sapevate che da inizio novembre lo #spread è salito di 30 punti base? Questo senza notizie di rilievo salvo i litig… - Fontana3Lorenzo : Lo sapevate che la Commissione europea ha stanziato 11,3 miliardi di euro per le attività delle ONG e per averne di… -