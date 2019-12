Sanremo 2020 | una conduttrice Mediaset affiancherà Amadeus? Ecco chi potrebbe essere

Leggi la notizia su trendit

(Di sabato 14 dicembre 2019): manca meno di un mese all’annuncio dei 20/24 Big che si giocheranno la vittoria del Settantesimo Festival della canzone italiana. Intanto il pensiero va agli ospiti italiani (per ora sono certi Fiorello e Jovanotti) e internazionali (si parla di Lewis Capaldi) e ai possibili co-conduttori. TvBlog ha riportato una suggestione che, qualora si concretizzasse,lasciare tutti a bocca aperta. Secondo il portale tv di Blogo la produzione starebbe pensando di ingaggiare Silvia Toffanin. La compagna di Pier Silvio Berlusconi era già stata accostata negli anni scorsi al Festival (all’epoca ne scrisse Dagospia), ma non se ne fece niente. Il nome delladi Verissimo è soltanto l’ultimo di una serie di ipotesi che vanno da Diletta Leotta a Monica Bellucci, da Chiara Ferragni a Georgina Rodriguez. Spesso chi entra Papa esce cardinale. Sarà ...

Corriere : Dieci donne per Sanremo (e un uomo che raddoppia) - trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… -