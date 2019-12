San Gavino | allarme meningite per 16enne

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Uno studente di 16 anni è arrivato all’ospedale di Sancon febbre alta, mal di testa e vomito. Sintomi che hanno fatto subito scattare l’, con conseguente profilassi ad amici , parenti e docenti del ragazzo. San, studente ricoverato perUn altro caso diin poche settimane. Questa volta l’è scoppiato a San, piccola provincia del cagliaritano, dove uno studente di 16 anni è giunto in ospedale accusando forte mal di testa, febbre alta e vomito. I medici hanno subito capito che si trattava didi tipo B, attuando la classica profilassi per i docenti, parenti e amici che nelle ore precedenti erano entrati in contatto con il ragazzo. Ancora bisogna confermare la diagnosi di meningococco di tipo B, ma già la terapia starebbe facendo effetto sul ragazzo, ricoverato da quasi due giorni in ...

zazoomnews : San Gavino 16enne con febbre e mal di testa: allarme meningite - #Gavino #16enne #febbre #testa: - fabioargiolasof : #conventosantalucia #sangavinomonreale. Lo ripubblico perché, prima di Natale ??, ritornerò a San Gavino Monreale pe… - Sardegna24ore : Nuovo caso di meningite in Sardegna: sedicenne ora ricoverato a San Gavino -