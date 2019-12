Salvini esulta per la Brexit E Trump si pappa il Regno Unito Londra sarà il cavallo di

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Adesso Gran Bretagna e Stati Uniti sono liberi di mettere a punto un grande e nuovo accordo commerciale dopo la. Questo accordo ha il potenziale per essere il più redditizio di qualsiasi accordo mai siglato con l’Ue”. Di certo non ha usato giochi di parole, anzi Donaldnon poteva essere più chiaro di così commentando la schiacciante vittoria dei Tory nelche, evidentemente, nasconde significati che vanno ben oltre il semplice risultato elettorale e che svelano le contraddizioni della bufala sovranista. In gioco, infatti, c’è il destino del vecchio continente che più di qualcuno vuole dividere in modo da far andare in frantumi la già fragile Unione europea che, è bene sottolinearlo, non manca di storture anche gravi. E per farlo quale occasione migliore poteva esserci se non quella di cavalcare il malcontento degli inglesi, come fatto puntualmente ...

matteosalvinimi : Secondo alcuni sondaggi era un “testa a testa”, “la sinistra sta recuperando”, “previsioni difficili da interpretar… - LegaSalvini : BORIS JOHNSON, MATTEO #SALVINI ESULTA: 'SINISTRA SCONFITTA ANCHE IN GRAN BRETAGNA' - LegaSalvini : ++ 'GO BORIS GO'. SALVINI ESULTA PER IL VANTAGGIO DI BORIS JOHNSON ++ -