Salvini | “Abbassiamo insieme le Tasse per Salvare l’Italia e poi al voto” Video

Leggi la notizia su inews24

(Di domenica 15 dicembre 2019)protagonista nel giorno del No Tax Day: ecco quanto dichiarato dall’ex ministro degli Interni in occasione dell’appuntamento di Milano. Oggi, 14 dicembre, si è tenuto in diverse città d’Italia il ‘No Tax Day‘, evento organizzato e lanciato dalla Lega con l’obiettivo di sottolineare quelli che sarebbero i punti critici della manovra di bilancio del … L'articolo: “Abbassiamoleperl’Italia e poi al voto” () proviene da www.inews24.it.

BNorcino : @Claudia96975061 @AchilleOrti @matteosalvinimi Achille, sa che lei è un genio ? La sua proposta è rivoluzionaria: s… - robgast69 : RT @billa_silvia: Più li sento parlare più percepisco il vuoto. Parole poche, controllate, molti non detti. E intanto occupano lo spazio de… - KDFrom_9 : RT @billa_silvia: Più li sento parlare più percepisco il vuoto. Parole poche, controllate, molti non detti. E intanto occupano lo spazio de… -