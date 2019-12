Salvataggio PopBari | Marattin | «Come si dice in barese | “Ca nisciun è fess”? Ed eravamo

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) Non ci sta Luigi, e con lui il resto di Italia viva, a passare “per fesso” o peggio, cioè per chi volta le spalle ai risparmiatori della Popolare di Bari, dopo le tensioni dell’ultimo Consiglio dei ministri al quale i renziani non hanno voluto partecipare e contribuire all’approvazione di un decreto didella banca con soldi pubblici. All’accusa di Dario Franceschini di irresponsabilità per l’assenza dei renziani al Cdm convocato d’urgenza ieri sera, 13mbre, mentre la banca veniva commissariata da Bankitalia,ha risposto un lungo post di sei domande e risposte «per fare chiarezza, prima che fioriscano le balle». E il titolo della nota è emblematico: «siin“Ca?», cioè “qui nessuno è disposto a farsi prendere in giro”.SIIN“CAE’? Sei domande – e risposte – per far ...

