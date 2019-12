Salute | dormire troppo fa male al cuore | aumenta il rischio di ictus

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019)faal. Questa in sintesi la conclusione di uno studio cinese pubblicato sulla rivista dell’Americain Academy of Neurology, dal quale emerge che l’eccesso di sonno espone a un aumento deldi. La ricerca ha monitorato oltre 30 mila persone con un’età media di 62 anni, nessuna delle quali aveva precedenti di. Gli scienziati hanno studiato le loro abitudini di sonno, tenendo presente tutti gli altri dati sanitari, dal tabagismo al diabete, all’ipertensione ecc. Durante il periodo di tempo studiato, 1.557 volontari hanno avuto un, e i ricercatori hanno trovato un fattore comune con il loro sonno: tutti infatti dormivano molto. Hanno scoperto così che coloro che facevano il pisolino pomeridiano per più di 90 minuti – pari all’8% dei volontari – avevano il 25% diin più di sviluppare un ...

