Salto con gli sci | Coppa del Mondo Klingenthal 2019 | Chiara Hoelzl trionfa per la prima

(Di sabato 14 dicembre 2019) Primo successo in carriera indelper, grande protagonista dell’avvio di stagione del circuito maggiore dicon gli sci femminile. L’austriaca classe 1997 è salita per lavolta sul gradino più alto del podio (dopo sei piazzamenti nella top3) imponendosi sul trampolino HS140 di(Germania), sede della seconda tappa stagionale delladel-2020, al termine di una gara individuale disputata su una singola serie in seguito ad un rinvio di quasi tre ore rispetto al programma originale legato alle complicate condizioni meteo di quest’oggi. La nativa di Schwarzach im Pongau, grazie alla vittoria odierna, conserva la seconda posizione in classifica generale portandosi a soli cinque punti di distacco dalla leader Maren Lundby, oggi solo quinta dopo aver dominato in lungo e in largo le due gare andate in scena nella ...

