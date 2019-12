Sabato Shopping | i consigli per il 14 dicembre

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 14 dicembre 2019) The AtticoRoger VivierIrreplaceable x Kristina TiMantero 1902 x Dee Di VitaLiu JoLacosteUp To You AnthologyMykita StudioTango PhilosophyUCLA x Pull&BearSiamo arrivati alla metà die siamo nel pieno del conto alla rovescia verso il Natale. Nell’attesa dell’Avvento resa febbrile dalla corsa agli ultimi regali è necessario trovare il tempo di arricchire il guardaroba con qualche pezzo speciale per le feste. Urge un’intensa sessione die il weekend è senza dubbio il momento più adatto per un tour tra centri commerciali e boutique. Eccoci pronti con la nostra rubrica creata apposta ad hoc per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sui must have in arrivo nei negozi e online. LEGGI ANCHELodiscorso Sicuri che i nostri sforzi verranno apprezzati, vi facciamo conoscere le nuove proposte di questo periodo, e, anzi, ve ne regaliamo ben ...

