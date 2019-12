Rugby | Coppa Italia 2019-2020 | la finale sarà tra Rovigo e Padova I risultati delle

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) È andata a delinearsi laper ladi. L’ultimo attol’atteso derby, quello tra Femi-CZe Petrarca, che nelle semifinali di ritorno hanno gestito il vantaggio casalingo acquisito in quelle d’andata di settimana scorsa in casa. Andiamo a rivivere questa giornata con ie i tabellini. Semifinali– semifinali ritorno – 14.12.19 IM Exchange Viadana v Femi-CZ17-5 (4-0) andata: Femi-CZv IM Exchange Viadana 41-10 (5-0) Fiamme Orov Argos Petrarca12-18 (1-4) andata: Argos Petrarcav Fiamme Oro34-20 (5-0) Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 14 dicembre, ore 14.30 Fiamme Orov Argos Petrarca0-13 (12-18) Marcatori: p.t.27’ cp Fadalti (0-3); 33’ m. Leaupepe tr. Fadalti (0-10); 39’ cp. Fadalti (0-13); s.t.46’ m. ...

RovigoOggi : Sconfitta indolore per la @RugbyRovigoDelt che in finale di #CoppaItalia troverà il Petrarca Rugby Official Page?… - RugbyRovigoDelt : La Semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e IM Exchange Viadana 1970 allo Stadio “… - Rugbymeet : Le dirette delle italiane in Coppa Europa Il programma per seguire Benetton, Zebre e Calvisano #rugbyinTV #diretta… -