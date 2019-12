Rugby | Champions Cup 2019-2020 | Benetton Treviso-Lione 25-22 | Morisi trascina i veneti al

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo la prova più che negativa di una settimana fa, oggigioca alla pari contro ila Monigo e vince 25-22. Una prestazione autorevole, con Lucain grande evidenza, ma ottime prove anche di Pettinelli e Ratuva. Match che rischia di complicarsi nel primo tempo, conche rimonta dal 12-0 al 12-14, ma nella ripresa itengono il campo, sfruttano gli errori francesi e portano a casa un successo storico. Parte molto beneche sul primo possesso trova prima un bellissimo break con Cherif Traorè, poi sfonda Lucasui 5 metri e fallo francese. Biancoverdi che puntano alla meta, vanno in touche, ma Herbst perde il controllo e occasione persa. Insistein attacco, ancora una fallo – questa volta in mischia – die nuova touche offensiva. E questa volta non sbagliano i padroni di casa, con il pallone che torna verso ...

