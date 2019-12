Rugby | Challenge Cup 2019-2020 | Calvisano-Leicester Tigers 13-20 | i gialloneri lottano e

Rugby - Challenge Cup 2019-2020 : Brive-Zebre 24-10 - i bianconeri sbagliano troppo e non fanno il bis : Non concedono il bis in Europa le Zebre, che a Brive vengono sconfitte 20-10 al termine di una prestazione incolore. Match condizionato dalla forte pioggia, ma dove le due squadre commettono anche molti errori e infrazioni e dove, soprattutto a cavallo dei due tempi, i bianconeri perdono il controllo e devono cedere. Zebre che iniziano in modo convincente, tengono Brive lontano dai propri 22 metri, nonostante il maggior possesso sia per i ...

Rugby - Challenge Cup 2019-2020 : Zebre per il bis con Brive - Calvisano ospita l’armata Tigers : Torna da domani la Challenge Cup e in campo ci saranno anche due formazioni italiane. Venerdì sera a Brive sarà la volta delle Zebre, reduci dalla vittoria a Calvisano contro i francesi e contro i Newport Dragons in Pro 12 la settimana prima. Dopo un inizio di stagione oggettivamente negativo, dunque, i ragazzi di Michael Bradley hanno trovato la quadra e portato a casa due successi di peso che hanno ridato morale e sicurezza al gruppo. La ...

Rugby - Challenge Cup 2019-2020 : Leicester Tigers-Zebre 59-7 - monologo inglese per i bresciani : Era una sfida senza speranze e a Leicester le previsioni si sono confermate per il Calvisano che esce sconfitto con un rotondo 59-7. Ai Tigers bastano meno di 20 minuti per chiudere il discorso, marcare quattro mete, conquistare il bonus e continuare la loro corsa in vetta al girone, mentre per Calvisano la sfida era oggettivamente troppo ardua. Tre minuti di gioco e Manu Tuilagi colpisce subito per il vantaggio di Leicester. Calvisano non ...

Rugby - Challenge Cup 2019-2020 : Zebre-Brive 27-24 - show bianconero in Europa : Dopo la prima vittoria in Guinness Pro 14 le Zebre trovano anche la prima vittoria nelle coppe europee, con i bianconeri che a Calvisano si impostano con un ottimo 27-24 contro i francesi del Brive. Primo tempo perfetto per Biagi e compagni, che marcano subito in apertura, controllano e, poi poco dopo la mezz’ora allungano nettamente chiudendo il discorso e conquistando il bonus, rischiando però nel finale. Come detto, pronti via e ...

Rugby - Challenge Cup 2019-2020 : Zebre all’assalto di Brive - Calvisano sfida i Tigers : Sabato impegnativo per le italiane che partecipano alla Challenge Cup, con una sfida francese per le Zebre, mentre Calvisano va in casa delle leggende – in crisi – Leicester Tigers. Doppio appuntamento alle ore 16.00, con i bianconeri che giocheranno a Calvisano – per l’impraticabilità del Lanfranchi di Parma – mentre i campioni d’Italia saranno impegnati in Inghilterra. Le Zebre arrivano ...

Rugby - Challenge Cup 2019-2020 : Zebre-Stade Français 12-13 - ai bianconeri non riesce la rimonta : Nuova sconfitta per le Zebre, ancora a quota zero vittorie quest’anno, ma con lo Stade Français è sfida punto a punto e nel finale i bianconeri riescono ad accorciare, ma non vanno oltre al 12-13 finale. Un match scoppiettante nei primi minuti, ma che poi vede le due squadre a lungo incapaci di colpire e, così, Canna e compagni mancano la ghiotta chance di portare a casa una vittoria. Pronti, via e lo Stade Français colpisce. Servono solo ...

Rugby - Challenge Cup 2019-2020 : Pau-Calvisano 61-10 - lezione francese per i bresciani : La seconda giornata di Challenge Cup non sorride al Calvisano, che in Francia cede con un netto 61-10 a Pau, in un match che si mette male fin dall’avvio. Basta, infatti, un solo minuto ai padroni di casa per marcare una meta con Pourailly. Il Calvisano fatica a entrare nel match e al 13′ è Dumoulin a raddoppiare. E’ il Pau a fare la partita, anche se i bresciani difendono bene dopo lo shock iniziale e bloccano bene le folate ...

Rugby - Challenge Cup 2019-2020 : Zebre - sfida tra squadre in crisi con lo Stade Français : Si disputa nel weekend il secondo turno della Challenge Cup e sabato pomeriggio a Parma tornano in campo le Zebre, alla disperata ricerca della prima vittoria stagionale. Al Lanfranchi, con fischio d’inizio alle ore 16.00 e diretta streaming sul sito EPCR, arriva lo Stade Français di Parigi, altra squadra che ha iniziato la stagione con tantissime difficoltà. Sconfitti anche loro all’esordio, i parigini sono anche ultimi in ...

Rugby - Challenge Cup : Calvisano-Cardiff Blues 16-36 - i gallesi soffrono con i campioni d’Italia : Inizia subito con i gallesi in attacco, anche se Calvisano si difende bene nei primi minuti, ma deve cedere dopo 5 minuti, quando è Morgan a sfondare centralmente e a portare il punteggio sul 7-0 per i Blues. Insistono i gallesi, con Calvisano in difficoltà, e al 11′ è Evans a mettere altri tre punti dalla piazzola per Cardiff. Ma i bresciani non demordono, iniziano a creare gioco, a spingere e al 15′ è Pescetto ad accorciare dalla ...

Rugby - Challenge Cup : Zebre - l’Europa per dimentica i guai : Torna questo fine settimana il Rugby europeo e sabato scenderanno in campo le squadre italiane in Champions Cup e in Challenge Cup. E nella seconda manifestazione europea di Rugby ci saranno anche le Zebre che proveranno a mettere da parte i tanti problemi di questo 2019 e le voci che arrivano fuori dal campo da gioco per rialzare la testa. I bianconeri esordiranno sabato alle 15 a Bristol, contro il lanciatissimo club inglese che sta dominando ...