Rugby a 7 | World Series Cape Town 2019 | completata la fase a gironi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Oggi è proseguita a, in Sudafrica, la seconda tappa delle dieci in programma delledia 7. Spazio nella giornata odierna alla chiusura dellache è andata a delineare i quarti di finale e le finale per nono, undicesimo, tredicesimo e quindicesimo posto. A partire dal primo pomeriggio di domani si giocherà laad eliminazione diretta. Risultati odierni della09:57 Finale Australia 7s 7 7 0 Kenya 7s 12 7 5 10:19 Finale Samoa 7s 14 7 7 Irlanda 7s 28 7 21 11:01 Finale Francia 7s 24 5 19 Scozia 7s 19 14 5 11:23 Finale Inghilterra 7s 33 19 14 Spagna 7s 7 7 0 11:45 Finale Argentina 7s 45 28 17 Galles 7s 0 0 0 12:07 Finale Nuova Zelanda 7s 33 14 19 Canada 7s 5 0 5 12:29 Finale USA 7s 42 21 21 Giappone 7s 0 0 0 12:51 Finale Sudafrica ...

