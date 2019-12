Rugby a 7 femminile | World Series Cape Town 2019 | conclusa la fase a gironi

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Seconda giornata di sfide a, in Sudafrica, per la terza tappa delle otto in programma delledia 7. Spazio nella giornata odierna alla conclusione dellache ha delineato i quarti di finale e le finali per nono ed undicesimo posto. A partire dal primo pomeriggio di domani si giocherà laad eliminazione diretta. Risultati odierni della07:45 Finale Australia 7s D 29 19 10 Irlanda 7s D 0 0 0 08:07 Finale USA 7s D 21 7 14 Inghilterra 7s D 7 0 7 08:29 Finale Francia 7s D 45 26 19 Brasile 7s D 0 0 0 08:51 Finale Canada 7s D 28 14 14 Spagna 7s D 7 7 0 09:13 Finale Russia 7s D 31 19 12 Sudafrica 7s D 12 5 7 09:35 Finale Nuova Zelanda 7s D 12 7 5 Figi 7s D 10 5 5 13:35 Finale Inghilterra 7s D 36 17 19 Irlanda 7s ...

torinosportiva : Itinera Cus Ad Maiora Rugby 1951: impegni per la Maschile e la Femminile di serie A e per i Bulls di serie C - FilippettiNews : @Claplaz perchè anche la passione sportiva, che uno pensa cosa intima e personale, è etero-diretta da marketing e a… - rrico_e : @LadyMagenta1 @Manicomitico @boletusatanas @marcofurfaro @TNannicini @pdnetwork È poco sponsorizzato il calcio femm… -