Roma-Spal | le probabili formazioni | tornano Kluivert e Pellegrini | spazio a Paloschi

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019), le– All’Olimpico andrà in scena il posticipo delle 18 della domenica di Serie A. Di fronte. I giallorossi cercano di dare continuità agli ultimi risultati in campionato. La vittoria di Verona ha ridato fiducia alla squadra di Fonseca, qualificatasi anche per i sedicesimi di Europa League, pur rischiando contro il Wolfsberger. Dall’altra parte una squadra in netta difficoltà. Laè ultima in classifica e Semplici deve vincere a tutti i costi per provare a salvare squadra e panchina. Fonseca rilancia dal 1′, oltre a Zaniolo. In avanti conferma per Dzeko. Semplici si affida a Petagna, due rigori sbagliati negli scontri diretti salvezza, e gli affianca, apparso in forma nelle ultime uscite., le(4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, ...

VoceGiallorossa : ?@OfficialASRoma-@spalferrara , attesi meno di 200 tifosi estensi #ASRoma #Vocegiallorossa #RomaSPAL #SerieA - siamo_la_Roma : ?? #Fonseca arrabbiato dopo la partita di #EuropaLeague ?? Senza #Smalling la #ASRoma è più fragile ?? Domani all'… - infoitsport : Le probabili formazioni di Roma-SPAL: Cetin in vantaggio su Jesus -