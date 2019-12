Roma | società premiata per il caso di Nura | ecco la motivazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019)per ildi. Il giovane ex terzino ha rinunciato al calcio per problemi cardiaci: ora è scout giallorosso Allaè stato assegnato, nella giornata di ieri, il “Premio Gesto Etico“, presso il Salone d’Onore del Coni. Il motivo risiede tutto nel trattamento che lagiallorossa ha riservato ad Abdullahi. Il giovane, portato da Sabatini, ha dovuto rinunciare a una brillante carriera da terzino a causa di un problema cardiaco. I capitoli non l’hanno abbandonato, affidandogli da poche settimane il ruolo di scout accanto a Bruno Conti. Leggi su Calcionews24.com

