Roma | rapina in banca stile Casa di Carta vicino Senato | dipendenti sequestrati | banditi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Quattrotori vestiti di nero e armati di una pistola hannoto laCarige in Corso Vittorio Emanuele IIal. Una volta all'interno dellahanno atteso l'arrivo della dipendente con le chiavi del caveau, hanno preso 15mila euro in contanti e si sono poi dileguati per le vie della città.

