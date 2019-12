Roma | Fonseca striglia la squadra dopo il match di Europa League

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019), una prestazione e un atteggiamento, quello dei giallorossi inche non è piaciuto al tecnico portoghese Tutto è bene quel che finisce bene in casa. La qualificazione inè stata conquistata in una gara che si è rivelata più insidiosa del previsto. Alla fine contro il Wolfsberger è finita 2-2 ma l'atteggiamento dei suoi non è piaciuto per niente a. Come riporta il Corriere dello Sport infatti il tecnico alla fine delhato lae soprattutto chi doveva dimostrare qualcosa in più. Da quanto emerge sarebbe sempre più vicino l'addio di Florenzi a gennaio insieme a quello di Juan Jesus. Prestazione opaca anche di Under che rischia di riaccomodarsi in panchina.

romanewseu : #Diawara conquista la Roma: è lui il centrocampista completo di #Fonseca #ASRoma #RomanewsEU… - rivistalaroma : #Fonseca e la squadra in giro per Roma regalando sorrisi a chi è meno felice <Rivista LA ROMA> (… - sting_arrows : RT @GoalItalia: La furia di Fonseca sulla Roma: Florenzi potrebbe 'pagare' con la cessione a gennaio ?? -