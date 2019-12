Roberto D’Agostino dalla Balivo | “Pamela Prati? Era una truffa”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il suo sito Dagospia è il più temuto dai vip e dagli economisti italiani.sua redazione passano i migliori gossip, ma anche le più succulenti notizie di politica e affini. C’è chi lo ama e chi lo odia. Chi lo considera un genio e chi la più grossa feccia del gossip. Eppure, alla fine, lui vince sempre. Scoprendo e rendendo pubblici anche i dietro le quinte più oscuri.comincia il racconto della sua vita aprendo la cassettiera di Vieni da me, dove è stato ospite, con la bacchetta con cui entrò a far parte del mondo di Renzo Arbore nel 1985. Il discorso entra nel vivo quando Caterinatira fuori dal cassetto una serie di tazze sulle quali troneggiano i nomi Pamela, Mark, Sebastian e Rebecca. Il riferimento è alla vicenda di Pamelae Mark Caltagirone sulla quale «io so che prima di internet, ogni 10 anni, Pamelaha annunciato un marito. Con ...

