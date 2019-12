Rivolta in Forza Italia per non morire salviniani Un gruppo capitanato da Romani pronto

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Gente che va, gente che viene. Il fenomeno dei cambi di casacca non è certo una novità ma è pur vero che in ogni legislatura, per transfughi che vanno facendo traballare le maggioranze, ci sono anche “responsabili” che vengono in soccorso. Una sorta di contrappeso. Sulla carta i giallorossi in Senato hanno la maggioranza anche con le fuoriuscite dei tre senatori del M5S ma per star tranquilli sarebbero già pronti almeno dieci azzurri, capitanati dall’ex FI Paolo(nella foto), che in agosto ha aderito al movimento Cambiamo! di Giovanni Toti, pronti a sostituire gli uscenti e a porsi come elemento “stabilizzante” della maggioranza. Il diretto interessato nega di voler fare la stampella al Conte bis ma è innegabile che il motivo della scissione dalla casa madresia l’assoluta convinzione di non voler, stessa motivazione che anima anche l’esponente ...

Maria_TAELand : Lo Stone Balance è una disciplina mentale rivolta a porre in equilibrio pietre di varie forme sfruttando la forza d… - napoli72a : @annatrieste Il problema e senza essere volgari x forza è che il mister ha pagato la rivolta dei calciatori i qual… - Attila96133505 : @MoriMrc @granieri_gianlu Caro Marco Mori, la libertà la si conquista solo con l'uso della forza. Da che ho memoria… -