Risultati Serie B live | 16ª giornata | Empoli e Frosinone non la sbloccano | la classifica

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019)B – LaB torna in campo per la sedicesima. Ad inaugurare il turno è stato Chievo-Juve Stabia, rimonta clamorosa degli ospiti, finisce 2-3. Sabato alle 15 si giocano Ascoli-Cittadella, Entella--Pescara e Venezia-Spezia. Alle 18 il Benevento, capolista, va sul campo del Livorno. Domenica pomeriggio si giocano Cosenza-Pordenone e Cremonese-Perugia. In serata Salernitana-Crotone. Lunedì è il turno di Trapani-Pisa. Il programma completo e la. venerdì ore 21 Chievo-Juve Stabia 2-3 sabato ore 15Ascoli-Cittadella 0-0 Entella-0-0-Pescara 0-0 Venezia-Spezia 0-0 ore 18 Livorno-Benevento domenica ore 15 Cosenza-Pordenone Cremonese-Perugia ore 21 Salernitana-Crotone lunedì ore 21 Trapani-PisaBenevento 34 Pordenone 25 Cittadella 25 Chievo Verona 2423 Perugia 23 Crotone 22 Entella ...

zazoomnews : Risultati Serie B live 16ª giornata: Cittadella e Frosinone vogliono staccare il Chievo la classifica aggiornata [F… - sportli26181512 : Juventus-Pink Bari 2-0: bianconere campionesse d'inverno. Il Milan passa a Verona: La decima giornata di campionato… - VPLItaly : [#PS4] ??Tutti i risultati della 15° giornata di Serie A/B/C. -