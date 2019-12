Risultati Premier League | 17ª giornata | il programma completo e la classifica aggiornata

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Dopo le coppe europee si torna in campo in Inghilterra per un nuovo turno di. Ad inaugurare la 17ªsarà il Liverpool, che riceve il Watford. Il Chelsea ospita il Bournemouth, il Leicester sfida il Norwich. Domenica che vedrà in campo le altre big. Il Manchester United ospita l’Everton, il Tottenham di Mourinho va sul campo del Wolverhampton, il big match è Arsenal-Manchester City. Monday night tra Crystal Palace e Brighton. Ile laag. SABATO ore 13.30 Liverpool-Watford ore 16 Burnley-Newcastle Chelsea-Bournemouth Leicester-Norwich Sheffield Utd-Aston Villa ore 18,30 Southampton-West Ham DOMENICA ore 15 Manchester Utd-Everton Wolves-Tottenham ore 17,30 Arsenal-Manchester City LUNEDI’ ore 21 Crystal Palace-Brighton LALiverpool 46 Leicester 38 Manchester City ...

you_trend : ???? #UK, con i risultati definitivi questo sarebbe il nuovo parlamento. Per i #Conservatori del Premier #Johnson è… - you_trend : ???? #UK, risultati definitivi: Conservatori 365 Laburisti 203 SNP 48 LibDem 11 Altri 23 Il Premier #Johnson ha per… - NicolaPorro : “Se una #donna appartiene al mondo progressista e dei cattolici di sinistra come #Cartabia (o la premier finlandes… -