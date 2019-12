Rinvio Napoli-Parma – Le ultime sul controllo al San Paolo

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019)– È ancora in corso il sopralluogo allo Stadio San. Su Radio Punto Nuovo il Capo di Gabinetto Auricchio aggiorna sui lavori– Le prime indiscrezioni dal personale del Comune riportano che per una decisione definitiva bisognerà attendere ancora. Le parole di Auricchio: “Il vento ha prodotto spaccature nei cupolini e in campo ritrovati alcuni pezzi. La verifica potrebbe ultimarsi per le 15-15.30 e da lì si deciderà. Rischiopiuttosto remoto, ma le decisioni appartengono alle autorità preposte, faremo di tutto per giocarla. Potrebbe essere disputata con porte chiuse, porte aperte o porte parzialmente aperte” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI– Vicenda Gattuso, De Laurentiis consigliato anche da Allegri Juventus – Ronaldo vorrebbe ritornare in Spagna, altri big lo ...

GoalItalia : Gli emiliani contro il rinvio di #NapoliParma: pensano che sia una scusa per dare più tempo a Gattuso ?? - DiMarzio : #NapoliParma, le ultime dal #SanPaolo: rischio rinvio. Ecco perché - Gazzetta_it : #Napoli-#Parma di oggi alle 18 a rischio rinvio: copertura del #SanPaolo danneggiata a causa del nubifragio… -