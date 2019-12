Rigopiano | il ministero della Giustizia parte civile contro ex prefetto Giornalista

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Invocata dai famigliari delle vittime e caldeggiata da più parti, è arrivata la costituzione didelnel processo sulla valanga di, nella quale persero la vita 29 persone. Il dicastero guidato da Alfonso Bonafede ha deciso di prendere posizione nel procedimento sul depistaggio nei confronti dell’exdi Pescara Francesco Provolo e altri 7 dirigenti pubblici. Ilritiene che la condotta dei dirigentiPrefettura avrebbe leso l’immagine e il prestigio, in quanto secondo i capi d’accusa “hanno pesantemente pregiudicato il funzionale e organico svolgimento dell’attività investigativa propria dell’autorità procedente”, come si legge sul’atto di citazione presentato al giudice per l’udienza preliminare Gianluca Sarandrea. Il lavoromagistratura sarebbe quindi stato ostacolato ...

