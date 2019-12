Renault - Per la stampa spagnola a De Meo è già stato offerto il ruolo di ad

Leggi la notizia su quattroruote

(Di sabato 14 dicembre 2019) Luca De Meo, attuale numero uno della Seat, non sarebbe solo il candidato preferito del consiglio di amministrazione dellaper l'incarico di ad. Per la, ci sarebbe giàqualcosa di più rispetto a una semplice candidatura o preferenza di massima sul nome del manager italiano: infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano catalano La Vanguardia, la Casa francese avrebbe già presentato a De Meo una vera e propria offerta d'assunzione, con dettagli anche sulle future responsabilità allinterno dell'Alleanza con la Nissan e la Mitsubishi. Una proposta "allettante". La proposta, definita "allettante" dalla testata di Barcellona (città di riferimento della Seat), prevede che De Meo assuma prima l'incarico di amministratore delegato della Régie, per poi diventare, dopo due anni, anche il numero uno dell'intero sodalizio ...

dinoadduci : Renault - Per la stampa spagnola è già stato offerto il ruolo di ceo a De Meo - FabioFagnani1 : Ho provato la nuova #Clio La mia recensione per @RollingStoneita #Renault #Automotive #Auto #Cars… - bizcommunityit : Renault - Per la stampa spagnola è già stato offerto il ruolo di ceo a De Meo #CEO -