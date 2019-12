Reina la cagnolina mamma (Di sabato 14 dicembre 2019) Mantenere un bambino al sicuro è sempre molto difficile ma è doveroso da parte dei genitori. Non c’è dubbio sul fatto che i genitori facciano tutto il possibile per mantenere sani e salvi i propri figli. Tuttavia, questo mondo è pieno di persone crudeli e una di queste persone, una madre, ha lasciato il suo bambino di due anni senza mangiare. Questa storia sconvolgente arriva da Arica in Cile, dove una madre ha fatto questo e un’altra madre, non umana ha risolto la situazione così. Una stupenda cangnolina è arrivata sicuramente dal piccolo attirata dal suo pianto. Chi ci racconta di questa storia è il proprietario della cagnolina stessa. Era gravemente malnutrito e la sua pelle era coperta di infezioni e soffriva anche di pidocchi. La fortuna per il bambino è stata proprio la cagnolina di nome Reina, che, aveva dato alla luce i suoi cuccioli, ed aveva tanta sensibilità ...

