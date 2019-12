Regno Unito | Salvini | “Vittoria di Johnson? Coerenza paga Se in Italia si votasse

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Il voto in Gran Bretagna e la vittoria di Boris? Ci dicono che lae la chiarezzano.ha detto esattamente agli inglesi cosa voleva per loro: il taglio delle tasse. La sinistra, invece, voleva l’onnipresenza dello Stato e più tasse“. È il commento rilasciato ai microfoni di “Barba e Capelli”, su Radio Crc, dal leader della Lega, Matteo, all’indomani del trionfo dei Conservatori in Gran Bretagna. E aggiunge: “È come adesso in, con la differenza che in Gran Bretagna hanno avuto la fortuna di votare, mentre inper il momento siamo ostaggio di una minoranza all’inglese. Sono convinto che, se si, anche qui finirebbe nettamente come in Gran Bretagna“. Il senatore del Carroccio respinge la definizione di “campagna acquisti” attribuita al passaggio di alcuni senatori del ...

