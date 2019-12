Regionali | Caldoro dà la scossa al centrodestra | Noi quelli del sì

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Ilunito, e aperto alla società civile, lavora nel presente per costruire il futuro e deve avere una visione Verde. Dobbiamo esseredello sviluppo sostenibile, del rispetto dell’ambiente concreto e lontano da ideologismi”: lo ha scritto in un lungo post su Facebook Stefano, ex presidente della Regione Campania e candidato delin Campania alle prossime elezioni. “Noi siamodel sì – si legge ancora nel post di– perché in Italia, per troppi anni, l’ambientalismo si è caratterizzato con il no blocca tutto, perché i nostri verdi sono sempre stati troppo rossi. Basta con i signori che si oppongono alla Tav, agli impianti moderni per i rifiuti, alle grandi opere, alle bonifiche necessarie. La visione verde è quella che governa i processi, che realizza con coraggio il futuro. Senza ...

