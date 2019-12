Reggio Calabria | una ragazza contesta Salvini su Riace Travolta di insulti dai leghisti

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) Unaè statadie infine cacciata da un’assemblea adi sostenitori di Matteo, dove era entrata perre il leader della Lega. Contro la donna sono partiti glidei presenti, in particolare da un’altra donna, come si vede nel video di Noi di, che le urla: «Drogata di merda, cocainomane, cessa, comunista, fatti una pera, vatti a ricoverare…». Latrice, riporta Repubblica, voleva protestare il suo dissenso contro l’ex ministro dell’Interno per il caso, la città dell’ex sindaco Mimmo Lucano a lungo considerato simbolo di un nuovo modello di accoglienza e integrazione dei migranti. Fuori dalla sala in cui si svolgeva l’assemblea, era in corso un flash mob delle Sardine reggine, che in circa 300 si sono radunate organizzando un Nutella party. Leggi ...

