Rassegne | al via il Pulcinella Film Festival | premio alla carriera a Alessandro Siani e

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dal 15 al 22 dicembre Acerra (Napoli) festeggerà la commedia cinematografica con il, diretto artisticamente dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, con una programmazione che si articolerà attraverso 75 eventi e circa 100 proiezioni diin concorso tra lungometraggi, cortometraggi e documentari,presenza di artisti provenienti da tutto il mondo, e ancora masterclass, workshop, incontri, dibattiti, Virtual reality e casting zone parate, mostre fotografiche ed artistiche, proiezioni, anteprime, attività stampa, visite guidate del territorio, street casting, party, riprese cinematografiche, contest (il programma completo sul www..com). Taglio del nastro conche salirà sul palco del Castello dei Conti domenica 15 dicembre alle ore 19 per ritirare ildurante il Gala di apertura condotta da ...

thewaterflea : @Rassegne_Italia @giobandnere Sono tutti matti. I bambini vanno subito portaio via da quel posto. La sacra famiglia… - AzzSalvatore : @StrayDogLoop I bei tempi di una volta. Un rogo qui, una crociata lì e via gli eretici. Oggi abbiamo Socci e Rasseg… - LatuanotiziaIt : Teatro in Sicilia: al via quattro rassegne di drammaturgia contemporanea della Rete Latitudini… -