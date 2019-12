Quelli che il Calcio | gli ospiti di domenica 15 dicembre novembre su Rai 2

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di sabato 14 dicembre 2019)che ilglidi15su Rai 2 dalle 14:00. La Serie A non si ferma (leggi qui come vedere le partite di) , quindi anche nel periodo natalizio il programmache il, andrà regolarmente in onda.che ilè in onda, 15, su Rai 2 dalle 14:00 ed è condotto da Luca e Paolo con Mia Ceran. Nella puntata di, Luca, Paolo e Mia svolgeranno delle prove extracalcistiche: sfideranno Andrea Muzii, primo ai mondiali di memoria, e le campionesse azzurre di ping pong, madre e figlia, Wenglin Tan e Gaia Monfardini. In studio sarà presente un’altra atleta della nazionale, la karateka Sara Cardin, che ha appena dato alle stampe la sua autobiografia “Combatti!”. Poi sarà il turno del grande tennista Adriano Panatta. A completare l’angolo salottiero gli attori Neri Marcorè e Maurizio Casagrande. E dopo essersi ...

Mov5Stelle : Quello aperto da Salvini al Senato è un vero e proprio mercato delle vacche che ricorda quelli di tempi che sperava… - NicolaPorro : In questo video di 3?? minuti, ecco perché non posso non godere per la schiacciante vittoria di Boris Johnson e dei… - raistolo : “Non è che siamo razzisti! Vogliamo l’immigrazione buona, di quelli che si trovano un lavoro e si integrano!” “Ok,… -