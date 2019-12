Quel regalo che Kate non può fare alla figlia Charlotte

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Carlo Lanna Dalle ultime indiscrezioni di Corte,Middleton si trova costretta a dire no a un desiderio espresso da suaa causa di una grave allergia È tempo di pensare ai regali di Natale e, in questo senso, anche i reali inglesi si stanno organizzando dato che le festività sono molto vicine.Middleton ha un bel davisto che ha da esaudire le richieste di George e. E come riportano alcuni rumor di Palazzo, la duchessa di Cambridge si troverebbe in estrema difficoltà perché, da chesembra, non potrebbe esaurire un desiderio delladi mezzo. Le voci riportano di undi Natale molto problematico che potrebbe persino attentaresalute diMiddleton. La piccola lady avrebbe espresso il desiderio di ricevere in dono un pony personale, dato che di recente avrebbe sviluppato una vera ossessione per i cavalli. ...

theStewieee : @stebellentani @riotta @jeremycorbyn Si può vincere o perdere, ma le ricette della sinistra dura e pura sono antist… - MottolaIvana : Non è solo il regalo ad essere stupendo. È l’amore che c’è dietro quel regalo, ho sentito il vostro amore e vi sono… - marco62719263 : @DiegoFusaro Letto certamente no e come regalo mi preoccupa il fatto che chi lo riceve mi possa mandare a quel paes… -