Putin e Trump vogliono un nuovo accordo sul nucleare

(Di sabato 14 dicembre 2019) La fine del Trattato Inf (Intermediate-rangeForces), siglato tra Stati Uniti e Unione Sovietica nel 1987 che metteva al bando i missili balistici di raggio medio e intermedio (gittata compresa tra i 500 e i 5500 chilometri), è forse l’evento che più ha caratterizzato la politica estera nell’ultimo decennio ed è quello che sicuramente caratterizzerà quella del futuro. Il Trattato, come abbiamo già avuto modo di dire più volte, era ormai diventato obsoleto: le potenze regionali emergenti, in particolare la Cina, hanno nei loro arsenali un numero consistente di missili di questo tipo (definiti Mrmb e Irbm) in grado di trasportare anche più di una testatae che stanno raggiungendo una precisione sempre maggiore, facendone quindi, potenzialmente ed in futuro, degli strumenti per un “primo colpo” (in inglese first strike) atomico. Occorreva quindi, ...

