Previsioni Meteo | dopo la Tempesta di Santa Lucia torna l’Anticiclone Africano | verso

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ladinon si è ancora conclusa, ma già fa un caldo pazzesco su gran parte d’Italia. Mentre al Sud soffiano ancora impetuosi venti di maestrale che stanno provocando mareggiate molto violente soprattutto sulla Calabria tirrenica, infatti, le temperature stanno aumentando come se fossimo in Primavera. E’ ancora tempo di bilanci per i danni che nella notte hanno provocato diversi feriti al Sud Italia, a causa del vento impetuoso ampiamente annunciato nei giorni scorsi. Fortunatamente non ci sono stati morti, nonostante danni gravi a molte strutture e crolli di numerosi alberi su strade e parchi pubblici. Intanto, però, la situazione è già capovolta su gran parte d’Italia: al Centro/Nord splende ovunque un forte sole, tranne in Toscana dove il flusso caldo-umido proveniente da Ovest sta provocando la formazione di nubi basse di umidità. In ...

bizcommunityit : Previsioni Meteo per Natale, Capodanno, Epifania e Gennaio 2020: importanti novità a lungo termine - SardegnaG : Tempesta di #vento sulla Sardegna: superati i 130 chilometri orari #meteo - IteNovas : Tempesta di #vento sulla Sardegna: superati i 130 chilometri orari #meteo -