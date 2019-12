Previsioni meteo 15 dicembre | domenica soleggiata ma a inizio settimana tornano le piogge

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) Leper domani,15, indicano ancora tempo generalmente soleggiato e asciutto per la giornata dima un peggioramento in agguato sul nord a partire già dalla serata. Preludio a undidecisamente in peggioramento al nord dove avremmo nubi sparse e

periodicodaily : Previsioni Meteo Italia nel lungo termine: Natale con il clima mite, la pioggia o farà freddo e ci sarà neve?… - maria_palamini : RT @carlakak: Ecco una comparuccia della Setta Cairo, La7,Corriere... Non conosce neanche la differenza tra le previsioni del Tempo ed un… - infoitinterno : Le previsioni meteo del weekend dal 14 al 15 dicembre -