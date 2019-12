Premio Nobel | Liliana Segre | “Diamolo a chi lo merita veramente”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo la proposta arrivata da più parti di consegnare il, la senatrice a vita ha rilasicato una dichiarazione in merito. “Bisogna dare i premia chi liveramente, non a una cittadina molto più semplice come sono io. Lasciamo iai”.Così si è espressa la donna arrivando al teatro sociale di Alba (Cuneo) dove riceverà il riconoscimento ‘Tartufo dell’anno 2019’. L’iniziativa avviene in occasione del 70esimo anniversario dell’assegnazione della medaglia d’oro al valore militare della cittadina cuneese simbolo della Resistenza. La proposta di candidare la senatricealè arrivata dal sindaco di Pesaro e presidente di Legautonomie, Matteo Ricci. Costui ha invitato tutto il Parlamento italiano, specie i Presidenti di Camera e Senato a prendere posizione. Roberto Fico ha commentato così: ...

