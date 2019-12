Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019)insui, con l'autore di The End of the F***World in trattative per occuparsi della regia del reboot; al centro della trama, i viaggi nel tempo. Unsuisarebbe in, con Jonathan Entwistle, creatore di The End of the F***World, attualmente in trattative per dirigere quello che sarà un reboot. Come riporta The Hollywood Reporter, il dialogo tra il regista e la Paramount Pictures sono ancora nelle fasi iniziali, mentre è stato già confermato che alla sceneggiatura ci sarà Patrick Burleigh. Il reboot di, secondo quanto si legge sempre nel magazine americano, avrà come elemento centrale un viaggio attraverso il tempo che porterà i protagonisti - un gruppo di ragazzi - negli anni Novanta e così come accadeva in ...

Noovyis : (Power Rangers, un altro film in arrivo con un nuovo cast) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Power Rangers, un altro film in arrivo con un nuovo cast -