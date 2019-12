Povertà energetica | quando scaldare casa costa troppo | le storie di Paola | Francesca

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) I termosifoni non funzionano. Sono spenti dall’inizio dell’inverno e fa freddo nellapopolare della periferia veronese in cui* abita con la sua famiglia. Il padre della donna, un infermiere in pensione, è stato dimesso da poco dall’ospedale dopo una crisi respiratoria eè preoccupata per la sua salute. È il 13 dicembre e la neve di ieri si è trasformata in una pioggia sottile e gelida che bagna il ricco capoluogo veneto. «Non chiamo l’idraulico perché non me lo posso permettere»:non fa giri di parole, ha quarantatré anni e guadagna 200 euro al mese facendo le pulizie in case di privati. «Almeno 100 euro glieli dovrei lasciare, sono troppi», continua. Il comune ha iniziato da poco delle operazioni di riqualificazione del suo stabile e la donna aspetta, sperando che presto arrivi il suo turno. Adi*, la sua vicina, i tecnici sono già ...

