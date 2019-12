Pordenone | nel presepe della scuola Gesù bambino è nero Apriti cielo | protestano i

Pordenone - Gesù Bambino nero nel presepe dell’asilo : scoppia la polemica : Fa montare la polemica il bambolotto nero collocato nell’originale presepe dell’asilo “Giovanni Paolo II”, ad Azzano Decimo. Ivo Moras, consigliere della Lega: "Chi non apprezza e non condivide la nostra storia non costruirà mai un futuro”.Continua a leggere

Pordenone - esce di casa e scompare nel nulla : Fausta trovata morta nel canale : La signora Fausta Arioli era considerata scomparsa dopo essere uscita di casa a Caneva ieri mattina per fare una delle sue solite passeggiate in zona. La pensionata amava camminare ma quando non è tornata a casa i parenti si sono impensieriti e hanno fatto scattare l’allarme. Le ricerche però si sono concluse nel peggiore dei modi.Continua a leggere

Pordenone - muore sbranato da 2 cani da difesa nel giardino della cognata : grave la moglie : Tragedia questa mattina a Brugnera in Friuli Un uomo di 74 anni, Avellino Corazza,è stato aggredito e sbranato da due cani da difesa di proprietà della cognata. L'uomo...