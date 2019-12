Popolare di Bari | stop da 5Stelle e Italia Viva | “Pericoloso votare decreto a scatola

Governo a rischio per il Salvataggio di Popolare di Bari da parte di Bankitalia : Il provvedimento di Bankitalia nel commisionare la banca Popolare di Bari fa scoppiare l’inferno. E’ caos al Governo, Conte contro Renzi e Di Maio Altro caos a causa delle banche in Italia. Nonostante il premier Conte, direttamente da Bruxelles, abbia rassicurato tutti affermando: “Nessun istituto bancario ha bisogno a oggi di interventi“, nella serata è […] L'articolo Governo a rischio per il Salvataggio di ...

Banca Popolare di Bari commissariata : il governo si spacca sul salvataggio : La Banca d’Italia ha deciso ieri il commissariamento della Banca popolare di Bari, una delle più grandi del Mezzogiorno. A pesare nella scelta di Palazzo Koch l’alto numero di crediti deteriorati della Banca, oltre alle ingenti perdite valutate per il 2018 in 420 milioni. In tarda serata di venerdì si è riunito il Consiglio dei Ministri per emanare un decreto legge con cui procedere al salvataggio. Un nulla di fatto per l’opposizione di Italia ...

Banca Popolare di Bari - rischi e numeri dell’Istituto : La Banca pugliese è stata commissariata per perdite patrimoniali. 3300 dipendenti, oltre 360 filiali, 70mila soci: l’istituto di credito barese è un colosso. Per salvarla servono 800mila euro. Fondata nel 1960, la Banca Popolare di Bari è il primo istituto di credito autonomo del Sud Italia. Una delle maggior banche pugliesi, è inserita nella classifica […] L'articolo Banca Popolare di Bari, rischi e numeri dell’Istituto ...

Banca Popolare di Bari - scontro al Governo. Iv non partecipa al Cdm - veto del M5s sul decreto : scontro al Cdm per il salvataggio della Banca Popolare di Bari. Italia Viva non presente: “Rottura nel metodo e nel merito”. Nel mirino il M5s. ROMA – Il premier Conte ha convocato un Cdm d’urgenza per il salvataggio la Banca Popolare di Bari. La decisione è stata presa da Palazzo Chigi dopo la decisione da parte di Palazzo Koch di nominare un commissario per l’Istituto di credito pugliesi in grave difficoltà da ...

C’è un problema con la Banca Popolare di Bari : Banca d'Italia ha deciso di commissionarla e nei prossimi giorni il governo potrebbe decidere di salvarla con soldi pubblici

Salvataggio Popolare di Bari - volano stracci tra Italia viva e Pd. M5s frena : decreto rinviato : Finisce senza un accordo ma con l’ennesimo sfibrante scontro nella maggioranza il Consiglio dei ministri convocato d’urgenza per il Salvataggio di Banca Popolare di Bari, commissariata da Banca d’Italia, attraverso un aumento di capitale di Mediocredito centrale. Tema delicato quello delle banche, che rievoca vecchie battaglie tra grillini e renziani, che sui casi dei fallimenti delle banche popolari, i decreti salva-banche e ...

Popolare di Bari commissariata - il governo pronto a mettere 250 milioni : Il Consiglio dei ministri discute l’intervento di Mediocredito Centrale (Mcc) accanto al Fitd per ricapitalizzare PopBari. Scontro tra Italia Viva e M5S. Matteo Salvini: Conte si dimetta. Bankitalia nomina commissari Enrico Ajello e Antonio Blandini. La banca funziona regolarmente