Popolare di Bari | aperta l' inchiesta Appello di Decaro e Emiliano al governo

Leggi la notizia su repubblica

(Di sabato 14 dicembre 2019) Azione della Procura dopo il richiamo della Consob. Il sindaco die il presidente della Regione Puglia chiedono l'intervento per la banca: "Bisogna agire come è accaduto per altre realtà del nostro Paese"

borghi_claudio : Ovviamente mi aspetto di trovare il miliardo per la popolare Bari nel maxiemendamento della legge di bilancio con relative coperture, vero? - alexbarbera : E così nel silenzio generale - dopo Alitalia ed Ilva - il contribuente si appresta a pagare il conto della malagest… - Mov5Stelle : Su Banca Popolare di Bari Renzi vaneggia. Se il governo interverrà sarà proprio per evitare il massacro dei rispa… -