PopBari, la procura apre un secondo fascicolo. Pronto decreto legge da 1 miliardo per il salvataggio (Di sabato 14 dicembre 2019) La procura del capoluogo pugliese ha aperto una seconda indagine sulla Banca Popolare di Bari, oltre quella basata sulla lettera inviata dalla Consob e il commissariamento da parte di Bankitalia. Questo nuovo fascicolo nasce in seguito a un esposto presentato il 15 novembre scorso da un azionista che riguarderebbe gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015. Anche in questo caso non ci sono al momento indagati né ipotesi di reato. Il nuovo esposto sugli aumenti di capitale L’esposto, a quanto si apprende, riguarderebbe gli aumenti di capitale del dicembre 2014 e del giugno 2015 con emissione di nuove azioni, collegati alla questione degli “avviamenti”, cioè acquisizioni di altri enti creditizi o sportelli, a partire dalla vicenda Tercas, già al centro di un’inchiesta a carico dei vertici dell’istituto di credito. L’inchiesta farebbe ...

